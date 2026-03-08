В Уфе прошёл форум региональных операторов питания

На неделе в Чишминском районе начал свою работу завод детского диетического питания мощностью 850 тонн продукции в месяц. Предприятие включает кондитерское производство, линии по выпуску консервов, заморозки и национальной выпечки. Радий Хабиров посетил комбинат, который будет кормить подрастающее поколение. Кроме того, прошел форум, объединивший региональных операторов питания. От диетического до особенного – каким сейчас стал школьный рацион в республике?

Аромат и вкус, знакомые каждому с детства. Овсяное печенье здесь выпекают по классическому рецепту, которому не один десяток лет. А вот оборудование в цехах – самое современное. Никакой химии, только натуральные продукты – такова философия модернизированного завода детского и диетического питания. В 2020-м в его обновление вложили больше 130 миллионов рублей, а в прошлом году расширили производственные площади.

В регионе создано 14 собственных площадок по выпуску полуфабрикатов и выпечки, помимо производства в Чишминском районе. Главе Башкортостана показали не только кондитерское производство, но и линии по выпуску консервов, заморозки и национальной выпечки. Радий Хабиров отметил: в вопросе питания детей республика стабилизировалась.

Тема питания в школах – очень важная и чувствительная история. Мы начинали довольно жёстко, много было войн всяческих, но сейчас мы всё стабилизировали: появились крупные и сильные игроки, наладили жёсткую систему контроля, создали целое учреждение, которое только этим занимается. Также нам удалось сделать родителей нашими союзниками в плане контроля этой истории. Мы сильно реагируем на жалобы: за 2025 год мы накормили 700 тысяч детей, и поступило всего лишь 46 жалоб. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И этот контроль начинается на этапе производства вплоть да тарелки на столе. Система выстроена в современном ключе: меню с фотографиями блюд публикуют на сайтах школ, доступ – по QR-коду. Родительские отзывы моментально улетают на дашборд Центра управления республикой. Эксперты отмечают: после такого цифрового надзора жалоб стало меньше.

Все вопросы и возможные пути их решения обсуждали на Республиканском форуме операторов питания. С 2023 года в регионе действуют Единые требования к соцпитанию. А качество в полях мониторит специальное учреждение – «Управление социального питания», совершая до 700 выездных проверок в год в школах и больницах.

Такое направление, как детское питание сегодня – целая индустрия с собственной инфраструктурой. При этом с человеческим подходом. Для родителей было важно, чтобы дети не только получали с едой белки, жиры и углеводы, но и оздоравливались.

На выставке в Конгресс-холле представили разные виды меню для детей с особенностями здоровья, в том числе для тех, кто страдает диабетом. Здесь и меню с национальным колоритом. Так, в Сибае детям проводят мастер-классы по приготовлению этнических блюд.

Форум по питанию – это возможность не только презентовать свое учреждение, пообщаться с коллегами, но также, к примеру, попробовать кыстыбый из рук чемпиона мира по джиу-джитсу. Причем начинки у лепешки могут быть, как оказалось, разные – и это еще один показатель того, каким гибким можно сделать любое меню.