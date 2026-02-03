В России ужесточили правила возврата неисправной техники

Нововведения вступили в силу с 1 февраля. Теперь при обнаружении брака покупатель может претендовать не на полную стоимость покупки, а на сумму, равную разнице между уплаченной ценой и текущей рыночной стоимостью товара с аналогичным износом.

Это касается не только бытовой электроники, но и транспортных средств – от мотоциклов до автомобилей. При этом ответственность продавца за задержку замены или возврат денег теперь ограничена стоимостью самой техники.