В России ужесточили правила возврата неисправной техники

Нововведения вступили в силу с 1 февраля. Теперь при обнаружении брака покупатель может претендовать не на полную стоимость покупки, а на сумму, равную разнице между уплаченной ценой и текущей рыночной стоимостью товара с аналогичным износом.
Это касается не только бытовой электроники, но и транспортных средств – от мотоциклов до автомобилей. При этом ответственность продавца за задержку замены или возврат денег теперь ограничена стоимостью самой техники.
Чтобы помочь жителям Башкортостана разобраться в этих нововведениях и отстоять свои права, Министерство торговли и услуг республики запускает специальную «горячую линию» до 27 февраля, где эксперты дадут бесплатные консультации по всем вопросам, связанным с покупкой сложной техники.