В Башкирии встретились друзья детства, служащие в зоне СВО

Дружба, проверенная временем. В каждый свой краткосрочный отпуск боец батальона имени Героя России Александра Доставалова с позывным «Ряба» приезжает в гости к своему другу детства. Познакомились они в раннем возрасте в Салавате, вместе играли в футбол. Спустя десятилетия также поддерживают и переживают друг за друга.

В последний раз друзья детства встречались больше года назад. В прошлый отпуск доставаловец с позывным «Ряба» разминулся со своим товарищем, который в то время был в командировке. И вот наконец они увидели друг друга. Штурмовик с момента формирования подразделения, «Ряба» теперь служит оператором БПЛА в батальоне Доставалова, так что поговорить мужчинам было о чём. Запорожье, ЛНР, ДНР. Боевой путь уроженца Салавата насчитывает тысячи фронтовых километров. По словам участника СВО, теперь выполнять поставленные задачи стало проще и эффективнее. Дроноводы работают на башкирских «птичках», которые республика отправляет с каждым гумконвоем.

На башкирских «птичках» успел полетать и оператор БПЛА с позывным «Тихон». На его счету десятки поражённых целей. Однако при освобождении Константиновки доставаловец сам попал под удар вражеского FPV. В том бою он потерял руку, но не веру в своих товарищей и общую победу. Каждый день он на связи со своими однополчанами. С «Рябой» он познакомился ещё в Салаватском военкомате, куда они вместе пришли записываться в добровольцы.

А это уже архивное видео, на которых доставаловцы прямо на своих позициях включают гимн России. И чтобы противник точно услышал, транслируют его через мощную колонку. Спустя несколько минут вылетают на боевое задание на башкирских «птичках» и поражают укрепы ВСУ. Даже глядя на экран телефона, Роман Нуриев переживает за своего друга, несмотря на то, что в этот момент они сидят бок о бок. На гражданке уфимец активно занимается сбором гуманитарной помощи, которую направляет в батальон Доставалова.