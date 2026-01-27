Боец из Башкирии защищает Родину в зоне СВО

Ветеран боевых действий с позывным «Алмаз» из Абзелиловского района стойко выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Среди его наград — медали «За мужество и отвагу», «За службу на Северном Кавказе», «Участник спецоперации» и медаль Суворова.

Боец родился в 1991 году в многодетной семье в деревне Кушеево. Его отец, Разиф Насихович, погиб, когда дети были еще маленькими. Все заботы о воспитании легли на плечи матери, Гаугар Сулеймановой.

Окончив школу с хорошими оценками, он отличался добросовестностью и ответственностью. Вместе с сестрой Линарой боец помогал матери по хозяйству, разделяя с ней все семейные заботы.

С детства «Алмаз» увлекался рыбалкой — этому его научил отец. Вместе они часто ездили на озеро Чебаркуль, где проводили целые дни за любимым занятием. Как позже признавался боец своей матери, именно эти моменты были для него самым счастливым временем.

В 2010 году, получив школьный аттестат, «Алмаз» ушел в армию. Срочную службу он проходил в Чите. После демобилизации боец вернулся в Уфу, где окончил профессиональное училище по специальности «электрогазосварщик».

Однако уже в 2011 году он подписал контракт и был направлен для прохождения службы в Чечню. Он участвовал в контртеррористической операции на Кавказе, а в 2014 году — в освобождении Крыма, за что был награжден медалью «За возвращение Крыма».

После завершения службы он работал вахтовым методом. С началом СВО «Алмаз» вместе с бывшими сослуживцами встал на защиту Родины. Его друзья и родные с нетерпением ждут его возвращения домой.

Во время отпуска в 2023 году боец женился. Сейчас в их семье подрастает дочь, пишут в издании «Абзелил».

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).