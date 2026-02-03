В Уфе после стрельбы в гимназии проведут собрания с родителями

По факту стрельбы в уфимской школе следователи возбудили два уголовных дела. Напомним, что сегодня утром девятиклассник пришёл на занятия в гимназию №16 с игрушечным оружием. Он произвёл несколько выстрелов, пострадавших нет. Подростка уже задержали.

Ситуацию на личном контроле держит глава республики. Радий Хабиров посетил место происшествия и ознакомился с обстоятельствами, поручив разобраться в причинах ЧП. По словам учителей, подросток перевелся в школу четыре года назад после переезда. Прежде никаких отклонений за ним не наблюдалось. Добавим, что все уроки в школе в этот день приостановили, ну а завтра проведут собрания с родителями.