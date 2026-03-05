В Уфе прошло торжественное собрание в честь предстоящего 8 Марта

Радий Хабиров вручил государственные награды жительницам Башкортостана, которые своим трудом, талантом и активной жизненной позицией вносят вклад в развитие республики. Среди награждённых – многодетные мамы, общественницы и представители разных профессий. Как поздравляли главных героинь предстоящего праздника?

Цветы для женщины – это универсальный символ любви, восхищения и заботы, поэтому всех гостей церемонии встречали праздничным букетом. Как отметил Радий Хабиров, в этом зале не было случайных людей. Каждая женщина, пришедшая на торжество, – героиня своего времени.

В этот праздник мужчины спешат сказать вам, как сильно вами дорожат. Говорят, что время расставляет свои акценты и меняет буквально всё: технологии, устои и ритм жизни, даже привычки. Но есть то, что было, есть и будет незыблемым, как сама жизнь: это ваша, дорогие женщины, самая высокая миссия на земле. Ваша роль в рождении и воспитании детей. Ваше место в нашем сердце. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кто-то воспитывает будущее поколение, кто-то лечит, учит, создаёт красоту. Некоторые проявили себя в совсем неженских профессиях. Валерия Галямова, к примеру, – лучшая сварщица России.

Радий Хабиров вручил виновницам торжества госнаграды. Медали «Материнская слава» была удостоена жительница Ишимбая Елена Крамер. Вместе с супругом она воспитывает шестерых детей. На сцену семья поднялась почти полным составом.

В числе награждённых – народная артистка Башкортостана Минзифа Искужина. Её голос знают и любят тысячи поклонников башкирской эстрады. За плечами – десятилетия творческой деятельности. Медаль «За труды в культуре и искусстве» – заслуженное признание её вклада в развитие национальной культуры.

Орденом Салавата Юлаева наградили композитора и автора-исполнителя Зифу Нагаеву. В её творческом багаже более 500 песен. Работу по их созданию артистка успешно совмещала с карьерой ведущей на радиостанции «Юлдаш».

Торжественная часть сменилась концертом, на котором артисты представили лучшие номера. Звучали песни о любви, родине и, конечно, о матерях. В адрес матерей и жён военнослужащих в этот день прозвучали особые слова поддержки. Так же, как и в адрес женщин, которые сегодня на передовой. Одни спасают раненых, другие наряду с мужчинами выполняют боевые задачи.