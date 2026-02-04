В Башкирии подростки обвиняются в поджоге на железной дороге

В Башкирии задержаны двое 15-летних жителей Янаула. Им предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

По версии следствия, подростки, следуя инструкциям из мессенджера, подожгли релейный шкаф на перегоне «Янаул – Рабак». На месте происшествия сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и МВД обнаружили следы взлома, оплавленные кабели и зажигалку.

Подозреваемые признались, что получили задание на поджог через мессенджер. Неизвестный пообещал им за это 15 тысяч рублей, однако деньги так и не заплатил.

Сейчас оба обвиняемых содержатся под стражей. Правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе личности заказчика.