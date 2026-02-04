В Башкирии спасатели провели профилактический рейд «Снегоход»

На Павловском водохранилище состоялся профилактический рейд «Снегоход». Мероприятие направлено на профилактику аварийности и соблюдение правил эксплуатации внедорожного транспорта.

Профилактический рейд на Павловском водохранилище для этого любителя зимней рыбалки стал настоящей неожиданностью и явно омрачил радость от недавнего улова. Преодолевать заснеженные участки с глубокими сугробами, а также перевозить снаряжение и добычу на снегоходе – сплошное удобство. Именно поэтому рыбак его и приобрел. Правда, зарегистрировать еще не успел. Но этот факт не помешал ему воспользоваться транспортным средством.

Кроме оформления документов, теперь мужчина должен еще и заплатить штраф в размере до полутора тысяч рублей. И таких нарушителей во время рейдов выявляют часто. У кого-то просрочена регистрация, кто-то не прошел техосмотр, а у некоторых любителей снежной езды и вовсе отсутствует необходимое удостоверение тракториста-машиниста.

Но главная задача таких мероприятий – не наказать, а предостеречь. Ведь снегоход – это не просто дорогая игрушка, а полноценный транспорт. И ДТП с его участием тоже случаются, иногда и с летальным исходом. Часто причина таких происшествий – недостаточная толщина льда.