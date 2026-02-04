В Башкортостане стали меньше пить

По данным Министерства торговли республики, в прошлом году в столице региона было реализовано на 10% меньше алкогольной продукции, чем в 2024 году. Сократилось и число пациентов, находящихся под наблюдением врачей-психиатров и наркологов. Одна из причин – федеральные и республиканские проекты, направленные на здоровый образ жизни.

Признать себя алкоголиком и позволить себе помочь непросто, но именно с этих слов начинается путь к выздоровлению. Даже если злоупотреблял спиртным всю сознательную жизнь. Так, подопечный клуба Тагир не расставался с бутылкой на протяжении 47 лет. Неоднократно пытался завязать, получилось не сразу. Сейчас мужчина вот уже 3,5 года ведет трезвый образ жизни.

Путь от зависимости к трезвости основан на программе «12 шагов». Ее главная идея в том, что зависимые могут помочь друг другу, делясь своим опытом. Так, поборовшие болезнь становятся наставниками для тех, кто только ступил на путь выздоровления. Таким человеком стала и Елена, стаж трезвости которой – более 15 лет.

Более полугода содружеству анонимных алкоголиков помогают и врачи-фтизиатры, консультируют, проводят собрания.

Согласно данным республиканского наркодиспансера, в прошлом году под наблюдением врачей-психиатров и наркологов было порядка 36 тысяч пациентов, что на 2000 меньше, чем годом ранее. Этому способствуют и республиканские меры поддержки, такие как конкурс «Трезвое село» и запрет на продажу алкоголя в праздничные дни. Так, в Башкортостане на душу населения сегодня приходится 7,9 литра алкоголя.