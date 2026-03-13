Башкортостан стал финалистом конкурса «Столица финансовой культуры»

Конкурс проходил в два этапа. На первом комиссия рассмотрела заявки из 22 регионов, которые активно реализуют инициативы по развитию финансовой культуры. Для участия в финальном этапе конкурса Министерством финансов Башкортостана была направлена презентация медиапроекта «Дело в деньгах», который предполагает длительные вечерние ТВ-передачи на актуальные темы. Участники в прямом эфире объясняют простым языком, как избежать долгов, как выбрать кредит, накопить денежные средства, защитить себя от мошенников и не только.