Мэр Уфы поручил проверить безопасность во всех школах города

В Уфе принято решение о внеплановой проверке систем безопасности во всех школах города. Такое поручение дал Глава администрации Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии.

Он потребовал в недельный срок усилить пропускной режим и организовать дополнительные службы охраны. Мэр отметил, что на безопасность образовательных учреждений выделяются значительные средства, и потребовал неукоснительного соблюдения всех правил, прописанных при закупках.