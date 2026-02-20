В Уфе коррекционная школа получила новый спортинвентарь

Уфимская коррекционная школа-интернат №63 получила новый спортивный инвентарь в рамках благотворительного проекта. В учреждении работают множество секций, из которых восемь связаны с активным образом жизни.

В 2012 году благодаря проекту здесь появился тренажерный зал. Это уже дало свои плоды: в прошлом году местные воспитанники завоевали медали на всероссийских соревнованиях по баскетболу и художественной гимнастике.

Спортивное оборудование в учреждении нужно для двух целей. С одной стороны, это физическое развитие воспитанников школы-интерната. Однако для 82 подопечных, страдающих аутизмом, это оборудование выполняет иную, не менее важную миссию. Гимнастические мячи, балансборды и массажные полусферы помогают им сконцентрироваться. Это способ отвлечься от тревожных факторов и настроиться на интеллектуальную и творческую деятельность.