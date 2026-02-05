В Уфе для школьников организовали викторину по Сталинградской битве

Изучить историю Сталинградской битвы в игровой форме. В республиканском Музее Боевой Славы в Уфе для школьников организовали интеллектуальные турниры, посвященные важному этапу Великой Отечественной войны.

Ребята делятся на команды и отвечают на вопросы, всего их 30. Игра состоит из пяти раундов. Подростки должны угадать и соотнести известные события, подвиги героев сражений.