В Уфе для школьников организовали «Классную встречу»

Спикер поделился с ребятами историей своего профессионального становления и подробно рассказал о ключевых направлениях работы партии «Единая Россия». Особое внимание уделили также современным технологиям, в том числе популярному сегодня искусственному интеллекту.

Диалог со школьниками оказался живым и содержательным. Не обошлось и без острых тем, например, ужесточения наказаний для террористов. Не менее важным для молодежи был и вопрос о возможностях самореализации на малой родине.