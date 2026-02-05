В Башкирии количество ДТП снизилось на 9,5%

В прошлом году в Башкортостане в ДТП погибли 375 человек, свыше 3200 получили травмы. Об этом на встрече с журналистами сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

По данным ведомства, всего в прошлом году произошло 2675 ДТП. Основной их причиной стала низкая водительская дисциплина, в том числе из-за выезда на встречную полосу. Тем не менее в ведомстве отметили снижение количества ДТП на 9,5%. Хорошо работают и камеры фотовидеофиксации. Благодаря им удалось выявить свыше 6,2 млн нарушителей.