В Башкирии завершился образовательный проект «Мост» для имамов

В республике завершился образовательный проект «Мост». Его участниками стали 25 имамов со всего региона. Для них проводили теоретические и практические занятия по оказанию духовной и психологической поддержки участников СВО и членов их семей. Проект был реализован благодаря гранту Главы Башкортостана. И сегодня имамам вручили удостоверения.

Скромно и немного застенчиво имамы выходят получать удостоверения. Учеба позади. 25 священнослужителей со всего Башкортостана в прошлом году начали проходить обучение. Специалисты рассказывали им о нюансах оказания психологической, социальной помощи участникам СВО и членам их семей. Знания были адаптированы под религиозный контекст.

Священнослужители теперь обладают большими знаниями для того, чтобы помогать бойцам и их семьям справляться с эмоциональными потрясениями, включаться в активную общественную жизнь. Обучение проходило на базе исламского колледжа им. Марьям Султановой на средства гранта главы республики.

Также для имамов организовали экскурсию в филиал Госфонда «Защитники Отечества». Новое помещение в центре города открылось в декабре прошлого года. Здесь оборудовали кабинеты психологов и психологической разгрузки, зону ожидания. Также в филиале предусмотрели пространство для приема участников СВО специалистами военно-социального центра Минобороны страны. С фондом священнослужители находятся в постоянном взаимодействии.

Еще есть комната с образцами технических средств реабилитации для бойцов с ОВЗ, которые предоставляет фонд. Протезы, техника для системы «Умный дом», аппаратура, облегчающая быт, а еще снаряжение и инвентарь для занятий спортом отечественного производства. Биатлон, следж-хоккей, пауэрлифтинг, стрельба из лука и винтовки. Появились уже целые команды ветеранов СВО.