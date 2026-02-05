В Уфе осудили чиновников за хищение 27 млн из городского бюджета

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по делу о крупном хищении средств городского бюджета. Бывший начальник управления капитального строительства администрации Уфы и экс-заместитель директора ФГУП «Управление строительства № 3 ФСИН России» признаны виновными в превышении должностных полномочий, причинившем ущерб на сумму свыше 27 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре, в 2019 году чиновники в обход конкурсных процедур заключили муниципальные контракты на ремонт парка «Кашкадан», сквера «Волна» и «Крытого катка». Работы были проведены подрядными организациями по заниженным ценам, что позволило незаконно удержать бюджетные средства.

Суд назначил подсудимым наказания в виде 5 и 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на 2 и 3 года. Также с них взыскана полная сумма причиненного ущерба.