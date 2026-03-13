Жительницу Уфы осудили за убийство и нападение на полицейского

В Уфе перед судом предстала 31-летняя местная жительница. Женщину обвинили в убийстве и нападении на полицейского.

Фото №1 - Жительницу Уфы осудили за убийство и нападение на полицейского

В июне прошлого года женщина вступила в конфликт с мужем, во время которого она нанесла более 17 ударов ножом и ногами по различным частям тела мужчины. Пострадавшему удалось попасть в коридор. Соседи вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался в больнице. В отделении полиции женщина ударила правоохранителя по лицу.

Уфимку приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Также суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

