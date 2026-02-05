В Уфе ведут санитарную рубку леса, зараженного вредителем

Причиной ослабления и гибели насаждений стал короед-типограф. В Уфе сегодня приступили к санитарной рубке участка лесного массива вдоль проспекта Дружбы Народов. Там ранее был выявлен факт заражения хвойной посадки крайне опасным жуком-вредителем.

В результате дерево усыхает и погибает. Главный лесничий уфимского Горзеленхоза показывает журналистам, к чему привела деятельность короеда-типографа в одном из городских лесных массивов. Заражение вредителем сибирской ели на этом участке обнаружили в прошлом году. В октябре месяце специалисты регионального Центра защиты леса провели инструментальное лесопатологическое обследование.

Это посадка сибирских елей в микрорайоне Затон-Восточный, вдоль проспекта Дружбы Народов. Она относится к территории городских лесов. Чтобы избежать распространения вредителей на этом участке, санитарную рубку рекомендовано провести в зимний период. Работы поручено выполнить Горзеленхозу.