В Башкирии водитель нанял знакомого для отбывания ареста

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики, в декабре 2025 года 45-летнему мужчине грозил арест на 10 суток. Чтобы не отбывать наказание, он предложил знакомому 40 тысяч рублей за то, чтобы тот пришел в суд вместо него по его паспорту. Судья, не распознав подмены, вынес решение о задержании.