В Башкирии водитель нанял знакомого для отбывания ареста

Житель Бакалинского района попытался избежать административного ареста за отказ от медосвидетельствования, подкупив своего знакомого.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики, в декабре 2025 года 45-летнему мужчине грозил арест на 10 суток. Чтобы не отбывать наказание, он предложил знакомому 40 тысяч рублей за то, чтобы тот пришел в суд вместо него по его паспорту. Судья, не распознав подмены, вынес решение о задержании.
Обман вскрылся уже в изоляторе временного содержания, когда у «двойника» сняли отпечатки пальцев. Полицейские обнаружили несоответствие личности задержанного и документов.
Чекмагушевский межрайонный суд отменил первоначальное постановление и отправил дело на новое разбирательство. При повторном рассмотрении виновному назначили уже 12 суток ареста.