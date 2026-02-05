Башкирия присоединится в Москве к марафону в честь Года единства народов

В России стартует Год единства народов, и в этом проекте Башкортостан – один из главных примеров. Республика, где в дружбе живут люди разных национальностей, сегодня показывает, как нужно выстраивать политику. В день открытия Года делегация из Башкортостана присоединится к большому марафону в Москве, а молодёжь Уфы выйдет на видеосвязь со всей страной. Результат этой постоянной работы – прочный мир между народами.
По последним опросам, более 90% жителей республики считают отношения между национальностями доброжелательными, а чувство общероссийского единства среди людей только крепнет. Именно эта внутренняя сплочённость, как отмечают в республике, сегодня становится надёжной защитой от любых внешних угроз. По словам Владимира Путина, Башкортостан – это как маленькая Россия, где в миниатюре видна дружба всех её народов.