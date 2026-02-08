Башкирия присоединилась к открытию Года единства народов

В России официально дали старт Году единства народов. Он открылся 5 февраля в Москве с большого марафона при участии Владимира Путина. Делегация из нашей республики присоединилась к мероприятию, а молодежь Уфы вышла на видеосвязь со всей страной. Башкортостан – один из показательных регионов. О том, как здесь в мире и согласии живут представители разных народов, – в нашем сюжете.
Для Джеффа Монсона Башкортостан уже как вторая родина, поэтому и детей своих приучает говорить на двух языках. Через игру знаменитый боец-американец и сам подтягивает русский. В республику он переехал 5 лет назад и именно здесь, как признается, обрёл своё счастье.
Так и свою судьбу Джефф нашел в России. Они познакомились три года назад. Сама Екатерина не знает английский, да и Джефф пока с трудом говорит на русском, но это не мешает им понимать друг друга с полуслова.
Таких разных историй в Башкортостане множество. Союз Хабиба Магомедова из Дагестана и башкирки Алии Муслимовой укрепили общие духовные ценности и, конечно, любовь. Татарка Эльвира и индус Ракеш 10 лет назад познакомились во время круиза и сейчас воспитывают троих детей, держат кафе индийской кухни в центре Уфы. Азиза и камерунец Гаэтан встретились на африканской вечеринке и больше не расставались. Уже привыкли к разнице менталитетов. А вот Аяна и Самба Ойдуп, переехавшие из далекой Тывы в Иглинский район в конце прошлого года, привносят свои искусство и традиции в местном доме культуры.
Межнациональный мир в Башкортостане – это продолжение многовековой истории и культурных традиций народов. А их, к слову, только в республике – больше 160. Не зря четверть века назад Владимир Путин сравнил наш регион с каплей воды, сказав, что в нем отражается вся Россия со всем ее многообразии. 5 февраля в Москве Президент дал старт Году единства народов. К большому марафону присоединился и Башкортостан – молодежь Уфы вышла на видеосвязь со всей страной.
Сложившиеся межнациональные отношения – это результат постоянной и взвешенной работы на всех уровнях. Опыт республики можно по праву назвать показательным для других субъектов нашей необъятной страны.
Именно единство и внутренняя сплочённость становятся надёжным щитом от любых внешних угроз. С самого начала спецоперации Башкортостан находится в центре информационных атак, действующих из-за рубежа. Это отметил и глава республики в ходе недавнего Послания Госсобранию Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что национальная политика давно перестала быть только вопросом культуры или языка. Сегодня это вопрос безопасности страны.
В республике активно реализуют просветительские, культурные и образовательные проекты. С начала 2026 года в муниципалитетах прошло множество мероприятий, приуроченных к Году единства народов: межрайонный «Зимний Сабантуй» в Кармаскалинском районе, в Уфимском – турнир по пляжному волейболу, а в Стерлитамаке состоялся масштабный концерт с выставкой народных промыслов и мастер-классами.
Башкортостан – регион с уникальным кодом дружбы – вступил в Год единства народов не просто как участник. В этом вопросе республика в авангарде страны. Потому что наши жители знают: настоящее единство рождается в сердцах людей. В их истории, культуре, семье и в уверенности, что за спиной – надежное плечо соседа.