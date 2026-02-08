Башкирия присоединилась к открытию Года единства народов

Я постоянно ездил в Америку и обратно, каждый месяц возвращаясь в Россию. Было очень комфортно – хороший дом и машина в Майами. А тут я встречался с друзьями и продолжал работу, даже завершив карьеру. Но на СВО я потерял пятерых своих друзей и дальше не смог находиться в нейтральной позиции. Поэтому отказался от американского гражданства и стал гражданином России. Сначала было непросто, но мы открыли много спортивных школы и в новых регионах страны, центры реабилитации для детей с инвалидностью. Я живу своими мечтами в Башкортостане, и это лучшая жизнь, которую я мог себе представить.

Джефф Монсон, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, руководитель школы джиу-джитсу и грэпплинга