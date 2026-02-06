Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды в работе компании «Добролайф»

Банк России внес в свой предупредительный список компанию «Добролайф» и ее проекты Deep cashback, DCB и DCB-Technology, обнаружив в их деятельности признаки финансовой пирамиды.

Компания работает через Telegram и офлайн-встречи, в том числе в Уфе и Нефтекамске, предлагая купить карту за 5-100 тыс. рублей для участия в «программе лояльности» с обещаниями скидок и дохода за привлечение новых людей.