Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды в работе компании «Добролайф»

Банк России внес в свой предупредительный список компанию «Добролайф» и ее проекты Deep cashback, DCB и DCB-Technology, обнаружив в их деятельности признаки финансовой пирамиды.
Компания работает через Telegram и офлайн-встречи, в том числе в Уфе и Нефтекамске, предлагая купить карту за 5-100 тыс. рублей для участия в «программе лояльности» с обещаниями скидок и дохода за привлечение новых людей.
Регулятор установил, что реальной деятельности и партнерств у проекта нет, общение ведется без договоров, а выплаты возможны только за счет средств новых участников. Банк России призывает граждан проверять компании на его сайте и избегать тех, кто в предупредительном списке.