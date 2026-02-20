В Уфе чествовали волонтёров, помогающих бойцам СВО

В Уфе чествовали тех, кто приближает победу в тылу. Одни отвечают за сборку груза, другие – за своевременную доставку. За содействие в отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции награды получили 29 волонтеров. Среди них – представители добровольческих организаций не только из столицы республики, но и из города Октябрьский, а также Федоровского и Туймазинского районов. Кто они – люди с большим сердцем?

Эти герои невидимого фронта ежедневно трудятся ради победы. Безвозмездно, по зову сердца, чтобы облегчить службу землякам на передовой. Альфрид Байков работает пожарным в селе Узытамак и уже много лет спасает жителей Уфимского района. С 2022-го стал частью волонтëрского движения «Работаем, брат». Также на его счету более 10 выездов за ленточку в составе гуманитарного конвоя.

Среди награжденных и волонтеры движения «Надежный тыл Башкортостана». Они работают с самого начала СВО. На сегодняшний день в Уфе организованы два цеха, где шьют и производят необходимые для фронта вещи: масксети, костюм «Лешего», обереги, изделия для госпиталей, сухпайки и окопные свечи. На сегодняшний день волонтеры совершили более 800 отгрузок и отправили около 20 тонн гуманитарной помощи.

Сегодня состав волонтерской группы насчитывает около 200 добровольцев, среди них и Надежда Загитова, которая получила награду в день своего 69-летия.

Медали и благодарственные письма сегодня получили 29 активистов, но это лишь капля в море волонтерской деятельности региона. В каждом районе республики есть люди с большим сердцем, помогающие фронту и словом, и делом. Это региональные власти и фонды, представители предприятий и бизнеса, ветераны, пенсионеры, профсоюзы, общественные движения, неравнодушные граждане и дети, которые пишут бойцам «весточки из дома», ставшие для них самым ценным талисманом.