В Башкирии возвели первое модульное здание для редакции

В селе Караидель состоялось торжественное открытие здания для Караидельского информационного центра. Оно стало первым подобным проектом в истории современной Башкирии.
Здание построено на собственные средства Издательского дома «Республика Башкортостан». Более 63 лет редакция районной газеты «Караидель» располагалась в старом бревенчатом здании. Со временем помещение пришло в аварийное состояние. Работать в нём с каждым годом становилось всё опаснее. Осенью 2025 года началось строительство нового здания, которое завершилось в декабре того же года.
На мероприятии в честь открытия нового офиса присутствовали руководители районной администрации, представители агентства по печати и СМИ РБ, ИД «Республика Башкортостан», ветераны районной журналистики и журналисты из близлежащих районов.
Глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин поблагодарил Издательский дом за строительство нового здания для редакции. Отметив, что это признание труда журналистов района.
Фото: bashinform.ru