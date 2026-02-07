В Башкирии возвели первое модульное здание для редакции

В караидельской редакции трудятся настоящие профессионалы, наши партнеры в продвижении социально значимой повестки, освещения тем и событий, важных не только для района, но и всей республики. Что крайне значимо сегодня, коллектив работает на расширение аудитории в цифре: за год «ВКонтакте» число посетителей выросло практически вдвое. Разумеется, для плодотворной работы важно комфортное рабочее пространство. Старое же здание редакции в Караидели — в аварийном состоянии, в худшем, если сравнивать с другими районами. В первую очередь модульное здание возвели для обеспечения безопасности сотрудников. Пусть ваша творческая энергия получит здесь новый импульс. Высоких вам достижений, растущих тиражей, расширения аудитории в социальных сетях!

Максим Ульчев, руководитель агентства по печати и СМИ РБ