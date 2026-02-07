В Башкирии возвели первое модульное здание для редакции

В селе Караидель состоялось торжественное открытие здания для Караидельского информационного центра. Оно стало первым подобным проектом в истории современной Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии возвели первое модульное здание для редакции

Здание построено на собственные средства Издательского дома «Республика Башкортостан». Более 63 лет редакция районной газеты «Караидель» располагалась в старом бревенчатом здании. Со временем помещение пришло в аварийное состояние. Работать в нём с каждым годом становилось всё опаснее. Осенью 2025 года началось строительство нового здания, которое завершилось в декабре того же года.

На мероприятии в честь открытия нового офиса присутствовали руководители районной администрации, представители агентства по печати и СМИ РБ, ИД «Республика Башкортостан», ветераны районной журналистики и журналисты из близлежащих районов.

Глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин поблагодарил Издательский дом за строительство нового здания для редакции. Отметив, что это признание труда журналистов района.

В караидельской редакции трудятся настоящие профессионалы, наши партнеры в продвижении социально значимой повестки, освещения тем и событий, важных не только для района, но и всей республики. Что крайне значимо сегодня, коллектив работает на расширение аудитории в цифре: за год «ВКонтакте» число посетителей выросло практически вдвое. Разумеется, для плодотворной работы важно комфортное рабочее пространство. Старое же здание редакции в Караидели — в аварийном состоянии, в худшем, если сравнивать с другими районами. В первую очередь модульное здание возвели для обеспечения безопасности сотрудников. Пусть ваша творческая энергия получит здесь новый импульс. Высоких вам достижений, растущих тиражей, расширения аудитории в социальных сетях! 

Максим Ульчев, руководитель агентства по печати и СМИ РБ

Мы уверены, что новое здание станет не только комфортным рабочим пространством, но и местом, где будут рождаться новые идеи и проекты, способствующие развитию местной прессы и укреплению связи с читателями.

Зульфия Рахматуллина, генеральный директор АО ИД «Республика Башкортостан»

