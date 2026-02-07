В Башкирии возвели модульное здание для редакции районной газеты

В Башкортостане впервые возвели модульное здание для редакции районной газеты. Сотрудники «Караидели» больше 63 лет работали в старом бревенчатом здании, которое со временем пришло в аварийное состояние. Строительство нового объекта – Караидельского информационного центра – началось осенью прошлого года и завершено в рекордно короткие сроки.
Здание возвели на собственные средства Акционерного общества Издательского Дома «Республика Башкортостан». На мероприятии присутствовали руководители районной администрации, представители Агентства по печати и СМИ региона, Издательского Дома «Республика Башкортостан», ветераны районной журналистики и сотрудники СМИ из близлежащих районов.