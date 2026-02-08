На дорогах Башкирии ожидаются снежные заносы и гололедица

Сегодня, 8 февраля, в республике пройдет небольшой снег, а в северных районах — до умеренного. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха днем составит от -5 до -10°С.

В понедельник, 9 февраля, местами также прогнозируется небольшой снег. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Ветер южный, сменится на северный, местами будет порывистым. Температура ночью опустится до -14°С, днем ожидается от -4 до -9°С, а на севере республики — до -14°С.