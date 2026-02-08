Глава Башкирии поздравил учёных с Днём российской науки

Радий Хабиров поздравил с Днём российской науки учёных Башкортостана. Прямо сейчас они решают важнейшие задачи по обеспечению технологического суверенитета России, отметил глава республики. В этом им помогают передовые технологии, современное оборудование и разветвлённая научная инфраструктура, которая создаётся в Башкортостане. О том, над чем сейчас работают те, кто сделал науку делом всей своей жизни, – в нашем сюжете.

Их истинный вид мы увидим только под микроскопом. Нанотрубки в сто тысяч раз меньше человеческого волоса. Маленькие, но очень стойкие. А ещё обладают исключительной тепло- и электропроводностью, за что их сейчас и любят в промышленности. Углеродные нанотрубки открывают пути к прорывным решениям в технике и энергетике. И, понимая это, ими активно занимаются в Нефтяном университете.

Здесь же учёные решают и насущные проблемы, например, как сделать дороги лучше. Специалисты долгие годы работали над созданием битума и асфальта, который дольше обычного продержится на наших дорогах. Сейчас осталось лишь подтвердить это испытанием на реальном участке в городе. И тогда, возможно, одна из двух бед России будет решена.

В федеральную программу «Приоритет 2030» вошли еще четыре вуза республики. Среди них и БГМУ. В лаборатории клиники идёт масштабная работа, результаты которой помогут в борьбе с онкологическими заболеваниями простаты и мочевого пузыря. Здесь ученые исследуют раковые клетки и клетки окружения опухоли. Именно последние способствуют прогрессии заболевания.

Исследования ученых помогут приблизиться к разработке персонифицированных стратегий лечения и ранней диагностики. Учеными БГМУ уже разработан препарат для более точной и ранней диагностики кардиологических заболеваний. А сейчас специалисты ведут работу над проектом МРНК-вакцин.

А вот в УУНиТ уже «лечат» металлические детали. Сейчас сложные элементы создаются аддитивным методом, проще говоря, 3D-печатью. Но есть один нюанс. Свойства деталей не всегда соответствуют требованиям нефтегазовой или авиационной индустрии.

Есть и другие методы доведения деталей до нужных стандартов. Но они дорогостоящие и энергоёмкие. Ученые же УУНиТ работают над более удобным, но эффективным методом. И ради таких моментов они и работают, всецело посвящая себя любимому делу.