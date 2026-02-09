В кампусе Уфы прошли мероприятия ко Дню российской науки

В Уфе в преддверии Дня российской науки Евразийский НОЦ стал пространством открытого диалога. Межвузовский кампус уже долгое время служит площадкой для демонстрации работы республиканских ученых.

На мероприятии была презентована книга Розалии Султангареевой «Башкирские народные традиции» о культурном коде и народных мудростях республики. На «Открытом микрофоне для ученых» специалисты поделились своими идеями и гипотезами, а на «Научном стендапе» рассказали в юмористическом формате о своих исследованиях.