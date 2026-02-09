В Башкирской академии госуправления стартовал конкурс грантов

В БАГСУ стартовал конкурс грантов. Его презентовали на заседании учёного совета, приуроченного ко Дню российской науки. К участию в конкурсе приглашаются не только сотрудники и обучающиеся вуза, но и внешние специалисты с опытом научной работы.
Особенностью проекта является возможность войти в междисциплинарные коллективы, сотрудничающие с ведущими российскими и зарубежными учёными. Это позволит эффективно внедрять результаты исследований в систему госуправления и реальную экономику. Минимальная сумма гранта – 300 тысяч рублей, максимальная – миллион.