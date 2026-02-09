Башкирия вошла в топ-5 регионов России по цифровизации сделок с недвижимостью

По итогам 2025 года в региональное Управление Росреестра поступило более 485 тысяч электронных обращений, что на 21 тысячу больше, чем в 2024-м. Общая доля цифровых заявлений составила 69%.

Как отмечают эксперты, сделки в электронном виде значительно сокращают сроки регистрации и минимизируют ошибки при приеме документов. Подать их онлайн можно через «Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра и портал Госуслуги.