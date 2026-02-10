В Уфе задержали бабушку обвиняемого в нападении на студентов

В Уфе бабушку обвиняемого в нападении на студентов в общежитии задержали прямо в суде. При досмотре перед входом на заседание по делу ее внука у женщины обнаружили перцовый баллончик.

Как сообщили в ГУФССП по РБ, она отрицала наличие каких-либо запрещенных предметов, однако обыск показал обратное. На нее составили протокол об административном правонарушении. Теперь женщине грозит штраф.

В ведомстве также отметили, что за 2025 год было предотвращено 36 попыток проноса газового и травматического оружия, 2 — холодного оружия, 170 — электрошокеров и 2 случая — наркотических средств.