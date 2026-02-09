«Между нами»: нападение школьника на гимназию в Уфе

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. На минувшей неделе Уфа попала в топ федеральных криминальных новостей с нападением школьника в гимназии № 16. Девятиклассник открыл стрельбу из игрушечного автомата.

Из плюсов – то, что никто по факту не пострадал. Ущерб минимальный. Порадовала оперативная и четкая информационная реакция ответственных лиц на ЧП. Всё как по учебнику: власти не оставили ни единого свободного сантиметра для панических домыслов и слухов. Подробнее – в нашем сюжете.