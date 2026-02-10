В Уфе стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Сегодня в Уфимском лесотехническом техникуме стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Обслуживание тяжелой техники». За призовые места будут бороться пять студентов из разных учебных заведений республики.

Защитные очки и перчатки – обязательный дресс-код для тех, чьи руки и глаза создают и ремонтируют сложные механизмы. В лесотехническом техникуме – старт регионального этапа чемпионата профессионального мастерства. Пять участников и столько же модулей, где нужно показать знания как в электрике, так и в гидравлике. К практической работе студенты уже привыкли, но здесь еще борьба за призовые места.

С 2020 года здесь, в лаборатории техникума, проводится конкурс профессионалов. И это не просто конкурс, а смотр кадров. За работой студентов следят не только эксперты, но и потенциальные работодатели.

На прошлой неделе, к слову, в чемпионате участвовали школьники. Одна из площадок конкурса – это Уфимский лимонарий. Здесь соревнуются будущие ландшафтные дизайнеры и знатоки лесного хозяйства. Работу оценивают и по времени, и по качеству.