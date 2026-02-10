В Башкирии народный клуб «Стерлибашевские узоры» отмечает 10-летие

Народному клубу «Стерлибашевские узоры» в этом году исполняется 10 лет. Он объединяет мастериц по изготовлению башкирской пуховой шали, их работы стали брендовыми в регионе. Об инновационных технологиях с использованием традиционных инструментов – в нашем сюжете.

Здесь они отдыхают душой: вяжут шали и поют народные песни. С помощью обычных спиц и крючков создаются уникальные вещи. Процесс непростой, но знакомый многим из них с детства.

А начинается всё с основы – пряжи. Пух башкирских коз – лёгкий и тёплый. Шали этого народного клуба знают за пределами республики. Неоднократно изделия забирали пальму первенства на республиканских и федеральных конкурсах.

Клуб «Стерлибашевские узоры» объединяет серебряных мастериц. Они – хранительницы традиций и неутомимые новаторы. Помимо народных узоров, мастерицы научились вязать креативные изделия.