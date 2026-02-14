Легкоатлет из Башкирии Миннивасик Абдуллин отмечает 80-летие

Сегодня 80-летний юбилей отмечает Миннивасик Абдуллин – известный легкоатлет, двукратный чемпион СССР по легкой атлетике. Он – автор рекордов в беге на разных дистанциях, один из которых почти полвека так никто и не смог побить. За свою спортивную карьеру Миннивасик Гатауллович преодолел расстояние в 1,5 раза больше длины экватора. О специалисте, который имеет множество заслуг как педагог, спортсмен и тренер, – в нашем сюжете.

В мини-музее Миннивасика Абдуллина далеко не все награды: часть огромной коллекции медалей хранится в различных спортивных школах республики, в центре спортивной подготовки.

Первыми тренировками Миннивасика Абдуллина стали игры во дворе с друзьями в селе Рятамак Ермекеевского района: именно там родился и вырос будущий чемпион по легкой атлетике. Он побеждал на школьных соревнованиях и на сабантуях, но раскрылся как спортсмен Миннивасик Абдуллин уже в Уфе под руководством тренера Николая Попова, а стадион Гастелло на долгие годы стал его вторым домом. Уже на третий год занятий башкирскому легкоатлету присвоили звание мастера спорта, а на четвёртый год он стал чемпионом СССР.

За свою спортивную карьеру Миннивасик Гатауллович преодолел расстояние в 1,5 раза больше длины экватора. Только на официальных соревнованиях он поднимался на первую ступень пьедестала 117 раз. За плечами легкоатлета четыре республиканских рекорда, причём один рекорд на три километра никто не может побить вот уже полвека.

В 1980 году Миннивасик Абдуллин завершил спортивную карьеру и стал тренером. За годы работы в спортклубе «Гастелло» воспитал пять мастеров спорта и восемь кандидатов в мастера спорта, а за 12 лет работы в БГПУ подготовил сотни квалифицированных учителей физкультуры, и долгие годы он консультировал сборную республики.