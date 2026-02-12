В Уфе организовали телемост к Международному дню родного языка

В Государственном концертном зале «Башкортостан» прошёл телемост «Мост дружбы», приуроченный к Международному дню родного языка. В рамках мероприятия по видеосвязи с Балтачевским районом встретились семьи и представители разных национальностей.

Участники обменялись приветствиями на родных языках, рассказывали о семейных традициях, песнях и народных ремёслах. На встрече озвучили, что Башкортостан – не просто субъект России, а пространство, где сосуществует множество народов и культур. Это многообразие – главное богатство республики и страны.