В Уфе исчезающие виды растений выращивают в пробирке

В Уфе спасают от вымирания целые виды растений. И делают это буквально на кончике пальца. В лаборатории биотехнологии Южно-Уральского ботанического сада-института редкие растения, занесенные в Красную книгу Башкортостана и России, и уникальные гибриды выращивают из одной-единственной клетки.

Вместо почвы – питательный гель, вместо полей – стерильные колбы. Метод «in vitro», или «в пробирке», позволяет вырастить целое растение из крошечного фрагмента. Это и есть самый передовой способ сохранения биоразнообразия.

Редкие исчезающие виды, ценные сорта и перспективные гибриды. Здесь, в культуральной комнате, выращивается более 60 видов и сортов декоративных и лекарственных растений, среди которых 16 входят в Красную книгу Башкортостана и России. Маленькие ростки, выращенные в стерильных условиях, здоровее и жизнеспособнее. К тому же из одной выращенной почки можно получить сотни черенков и создать новые сорта растений.

Новую экспозицию представили в оранжерее ботанического сада, где собраны растения со всего земного шара. Сегодня посетители могут увидеть обитателей двух миров. Там представлены растения-хищники, а также мир болотных растений – в условиях воссозданной влажной среды.