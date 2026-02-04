В Уфе участники СВО проходят реабилитацию после тяжёлых ранений

С заботой о каждом. На базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн участники СВО успешно проходят реабилитацию после тяжёлых ранений. Закончив курс и встав на ноги, многие планируют вернуться на фронт в свои подразделения. Мы встретились с теми, кто защищает Родину, не жалея себя.

А это то, что нужно связисту танкового батальона полка «Башкортостан» с позывным «Нурик». В августе прошлого года на очередном боевом задании рядом с ним взорвалась мина, осколки попали во все незащищённые броней части тела: ноги, руки. Один из фрагментов снаряда застрял в сантиметре от позвоночника.

Манипуляции для движения разрабатываем. Полезная зарядка, различное электролечение, пресс для ног, особенно, очень хорошо помогает, изменения ощущаются. Были боли до этого в ногах, теперь это всё уходит. позывной «Нурик», участник СВО

Эффект ощутил и башкирский штурмовик, воевавший ещё в легендарном отряде «Сомали». За время СВО Махмута ранили не менее пяти раз. Последняя поставленная задача едва не стала роковой: в ближнем бою пуля и кусок снаряда попали ему в голову.

Действительно, оказывают реальную помощь. Реально всё работает. Тренажёры, врачи – подходят к каждому с большой ответственностью. позывной «Махмут», участник СВО

В приоритете – поддержка и реабилитация раненых участников СВО. Для этого здесь установлены эффективные тренажёры. Кабинеты укомплектованы современным медоборудованием, но всё же главное – опытный и любящий своих пациентов коллектив, который одинаково заботится о всех, не взирая на звания.

Всё по-домашнему, по-доброму. Удивительно, я такое встречал только в Башкирии. Был и в других госпиталях, но здесь себя реально ощущаешь дома. позывной «Аят», участник СВО

Мы проводим высокотехнологичную, комплексную реабилитацию нашим бойцам. За это время было реабилитировано 1500 наших ребят. Весь коллектив за это время приобрёл значительный и уникальный опыт работы именно с военными травмами. Анжелика Хасанова, заведующая Центром медицинской реабилитации и восстановительного лечения

Несмотря на потерю руки, поднимать тяжёлую штангу ветерану СВО помогает самодельный протез, сделанный из пояса кимоно. Личные рекорды в зале ставит и житель села Толбазы, который несколько раз в неделю приезжает в Уфу на тренировку.

Сильная поддержка военнослужащим. Оказывают помощь, развивают силы, качества физические. Всё нравится. Кирилл Павлов, ветеран СВО

Ветераны СВО занимаются спортом с профессиональными тренерами на бесплатной основе благодаря проекту «Сильные люди», который стал обладателем гранта главы республики.

Наш проект дополняет госпрограмму реабилитации участников СВО. Мы выполняем задачи по их социализации, спортивной реабилитации. Через наш проект прошли более 300 ветеранов СВО и тех, кто ещё служит. Алсу Утяганова, руководитель проекта «Сильные люди»

Каждого бойца ведёт свой тренер. При этом, если участник СВО живёт далеко, занятия проходят в онлайн-режиме. А вот чтобы принять участие в состязаниях, победить, нужно уже личное присутствие.

В том году мы провели пять турниров: четыре – по пауэрлифтингу и один – по армрестлингу. Никита Григорьев, президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга Республики Башкортостан