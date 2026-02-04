В Уфе участники СВО проходят реабилитацию после тяжёлых ранений

С заботой о каждом. На базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн участники СВО успешно проходят реабилитацию после тяжёлых ранений. Закончив курс и встав на ноги, многие планируют вернуться на фронт в свои подразделения. Мы встретились с теми, кто защищает Родину, не жалея себя.
А это то, что нужно связисту танкового батальона полка «Башкортостан» с позывным «Нурик». В августе прошлого года на очередном боевом задании рядом с ним взорвалась мина, осколки попали во все незащищённые броней части тела: ноги, руки. Один из фрагментов снаряда застрял в сантиметре от позвоночника.
Эффект ощутил и башкирский штурмовик, воевавший ещё в легендарном отряде «Сомали». За время СВО Махмута ранили не менее пяти раз. Последняя поставленная задача едва не стала роковой: в ближнем бою пуля и кусок снаряда попали ему в голову.
В приоритете – поддержка и реабилитация раненых участников СВО. Для этого здесь установлены эффективные тренажёры. Кабинеты укомплектованы современным медоборудованием, но всё же главное – опытный и любящий своих пациентов коллектив, который одинаково заботится о всех, не взирая на звания.
Несмотря на потерю руки, поднимать тяжёлую штангу ветерану СВО помогает самодельный протез, сделанный из пояса кимоно. Личные рекорды в зале ставит и житель села Толбазы, который несколько раз в неделю приезжает в Уфу на тренировку.
Ветераны СВО занимаются спортом с профессиональными тренерами на бесплатной основе благодаря проекту «Сильные люди», который стал обладателем гранта главы республики.
Каждого бойца ведёт свой тренер. При этом, если участник СВО живёт далеко, занятия проходят в онлайн-режиме. А вот чтобы принять участие в состязаниях, победить, нужно уже личное присутствие.
Сейчас участники проекта готовятся к новым соревнованиям. 14 марта в Уфе пройдёт турнир по пауэрлифтингу. Тренировки и вера в победу. Ветераны СВО показывают свою силу духа не только на поле боя, но и в спорте.