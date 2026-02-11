19 участников массовой драки в центре Уфы предстанут перед судом

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительные заключения в отношении 19 лиц в возрасте от 19 до 25 лет. Фигурантам предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, в январе 2025 года в одном из развлекательных заведений на улице Коммунистической произошел конфликт между двумя посетителями и другими гостями. Ссора переросла в драку на улице, в результате которой пострадали 9 человек.

Спустя несколько дней участники конфликта вместе со знакомыми вновь встретились у того же кафе. В ходе второй драки применялись различные предметы. На этот раз травмы получили 16 человек.