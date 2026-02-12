Синоптики Башкирии сообщили о грядущем потеплении

В Башгидрометцентре рассказали, какой будет погода в республике в ближайшие дни.

В пятницу, 13 февраля, ночью обойдется без осадков, днем местами пройдет небольшой снег, по северу — до умеренного. В отдельных районах возможен гололед. Температура воздуха ночью составит -12, -17 градусов, днем потеплеет до -4, -9. При этом на юго-востоке ночью до -23, днем -8, -13 градусов. Ветер южный, на севере с порывами до сильного.