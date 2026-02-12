Уроженец Башкирии на горящем авто протаранил заправку в Самаре

В Самарской области возбуждено уголовное дело против 27-летнего уроженца Башкирии. Его обвиняют в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

По версии следствия, утром 11 февраля мужчина приехал на автозаправочную станцию в Красноглинском районе Самары, где заранее спланировал расправу над своим недругом. Он поджег автомобиль и на нем врезался в заправочную колонку, рядом с которой находились его оппонент — 27-летний водитель другого автомобиля, и работники АЗС.