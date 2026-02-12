В Совфеде предложили ввести сертификацию «Шерсть России»

Совет Федерации хочет защитить российскую шерсть от подделок. Для этого предлагается ввести добровольную сертификацию «Шерсть России». Сенаторы обратили внимание на то, что часто на онлайн-площадках в продаже встречаются изделия, указанный состав которых отличается от реального. Получить такой знак можно будет после тестирования.

Шерсть – один из первых материалов, освоенных человеком. И за 8 тысяч лет люди научились не только изготавливать из неё одежду, но и проверять на подлинность. Изделия проверяют по всем возможным показателям: эластичность, устойчивость к истиранию, определение толщины волокна, наличие примесей. Сейчас, на самом деле, редко встречаются чисто шерстяные вещи. А иногда производители и вовсе указывают неверный состав.

В лабораторных условиях состав изделия определяют в ходе испытания. Материал растворяют либо в кислоте, либо в щёлочи. Шерсть растворяется очень быстро, дальше специалисты определяют процент примеси, если они есть. Дома такое не провести. Поэтому есть способ проще, но уже без математической точности. От синтетики пепла не будет. Материал плавится, начинает тянуться или скатывается в шарик. Еще один способ – приложить на время руку.

В Совете Федерации предлагают ввести добровольную сертификацию «Шерсть России». Это поможет покупателям не ошибиться при выборе товара.