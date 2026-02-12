В Башкирии прошёл турнир по хоккею памяти бойца СВО

В Аургазинском районе прошёл турнир по хоккею в память о погибшем участнике СВО. Салават Галиаскаров был вратарём районного клуба «Ажемак». В турнире приняли участие хоккейные клубы «Аургазы», «Красноусольск» и «Локомотив».

Почтить память героя – не просто минутой молчания, а игрой. Хоккей – это то, чем жил Салават Галиаскаров, погибший участник спецоперации. Спортивное мероприятие стало не просто соревнованием, а выражением искренней признательности.

Участники хоккейных клубов не просто продемонстрировали мастерство. В самые напряженные моменты соревнований и в поддержке болельщиков читалось главное послание: «Мы помним».

На спортивной площадке встретились поколения: ветераны спорта делились опытом с юными участниками, а родители приводили детей. Папу героя почётно наградили медалью «Отец защитника Отечества».