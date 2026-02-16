В День всех влюбленных в Башкирии поженились 174 пары

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Башкирии официально зарегистрировали свои отношения 174 пары. Из них 72 брака заключили в Уфе.

Как сообщили в Госкомитете РБ по делам юстиции, самыми популярными ЗАГСами в столице стали Кировский район – там поженились 13 пар, Ленинский район – 12 пар, а также Октябрьский и Советский районы – по 10 браков.

По республике лидером стал город Октябрьский, где официально оформили отношения 15 пар.