В День всех влюбленных в Башкирии поженились 174 пары

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Башкирии официально зарегистрировали свои отношения 174 пары. Из них 72 брака заключили в Уфе.
Как сообщили в Госкомитете РБ по делам юстиции, самыми популярными ЗАГСами в столице стали Кировский район – там поженились 13 пар, Ленинский район – 12 пар, а также Октябрьский и Советский районы – по 10 браков.
По республике лидером стал город Октябрьский, где официально оформили отношения 15 пар.
Следующая популярная дата среди молодоженов – 26 февраля 2026 года. На этот день в регионе уже подано 128 заявлений о заключении брака.