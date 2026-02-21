В Башкирии отмечают Всемирный день экскурсоводов

Сегодня отмечается Всемирный день экскурсоводов. Этот профессиональный день, учреждённый в 1990 году, широко отмечается в Башкортостане. В республике специалисты работают в различных областях.
Особой популярностью у туристов пользуются маршруты по историческим местам Уфы и других городов, а также пешие и водные направления к природным достопримечательностям. Многие отдали сфере всю жизнь, как Флора Салихова, которая организует экскурсии ещё с 1960-х годов.
Кстати, согласно закону, гиды должны пройти аттестацию. В настоящее время в республике уже более 100 специалистов имеют соответствующий документ на руках. Аттестация включает в себя сдачу теста и устного квалификационного экзамена на базе Академии госслужбы и управления при Главе Башкортостана. Гиды и переводчики также обязаны работать с бейджами, содержащими личные QR-коды.