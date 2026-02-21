В Башкирии отмечают Всемирный день экскурсоводов

Сегодня отмечается Всемирный день экскурсоводов. Этот профессиональный день, учреждённый в 1990 году, широко отмечается в Башкортостане. В республике специалисты работают в различных областях.

Особой популярностью у туристов пользуются маршруты по историческим местам Уфы и других городов, а также пешие и водные направления к природным достопримечательностям. Многие отдали сфере всю жизнь, как Флора Салихова, которая организует экскурсии ещё с 1960-х годов.