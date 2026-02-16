Жители Шаранского района хотят благоустроить мемориал в рамках ППМИ

Благодаря программе поддержки местных инициатив они хотят добавить в памятник новые элементы. Сейчас на плитах выбито 250 имен погибших на фронтах Великой Отечественной. Сельчане хотят добавить еще 192 фамилии победителей, которые вернулись домой с победой. На все нужно порядка 300 тысяч рублей.