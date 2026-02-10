Поймали с 44 закладками: подростку из Башкирии грозит до 20 лет тюрьмы

В Уфе сотрудники транспортной полиции задержали 18-летнего курьера, который занимался распространением наркотиков. Им оказался житель села Приютово Белебеевского района.

Как установило следствие, в июле 2025 года молодой человек, имея долг в 40 тысяч рублей, откликнулся в соцсетях на предложение «быстрого заработка» в Уфе. В течение нескольких дней некие «кураторы» обучили его правилам фасовки и закладки наркотиков, обещая плату от 350 рублей за закладку в криптовалюте.

Приехав в Уфу, он остановился у знакомых и тайно расфасовывал наркотики в их квартире. Полиция задержала его на перегоне «Дема — Уфа». При досмотре у парня было изъято 44 свертка с порошкообразным наркотическим веществом, содержащим N-метилэфедрон в крупном размере.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Уфы. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.