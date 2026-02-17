В Башкирии в лобовом ДТП с «УАЗом» погиб водитель «Лады»

Сегодня, 17 февраля, в Дуванском районе произошло смертельное ДТП. Около 10:00 на 211 км автодороги Уфа – Бирск – Тастуба – Сатка столкнулись «Лада Гранта» и «УАЗ».

По данным ГАИ, 35-летний водитель легковушки двигался со стороны села Рухтино в направлении Месягутово. На трассе он выехал на встречную полосу, где врезался в «УАЗ».

От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте. Водителя и пассажира «УАЗа» с различными травмами доставили в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.