Депутаты Башкирии рассмотрят 40 вопросов на 30-м заседании Госсобрания

В Башкортостане предлагают жильцам строений, которые идут под снос, право выбора: либо денежную компенсацию, либо предоставление нового жилья. Такое изменение в законодательство намерены внести депутаты Госсобрания на 30-м по счёту заседании, которое состоится 27 февраля.

Также народные избранники планируют рассмотреть 40 вопросов: в части обеспечения безопасности на культурно-массовых мероприятиях, бесплатной юридической помощи при защите трудовых прав, оптимизации предоставления льготной помощи при выдаче земли под индивидуальное жилищное строительство, борьбы с вредными растениями, что ведёт к деградации биоразнообразия и нарушению экологического равновесия.